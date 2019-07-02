Жители Лондона выступили за легализацию травки

Жители Лондона выступили за легализацию каннабиса среди взрослого населения. Как выяснили журналисты «Фразы», таковы данные социологического опроса компании Volteface.

Как пишет местные СМИ, «за легализацию употребления и за введение регулирования на законодательном уровне» травки выступают 63% жителей британской столицы.

Против высказались лишь 19%.

Отмечается, что по Великобритании цифры чуть другие: 47% выступают за легализацию, и 30% – против.

В публикации говорится, что сейчас около трех миллионов жителей страны употребляют марихуану и другие курительные продукты незаконно.

В прошлом году власти страны сняли запрет на использование травки в медицинских целях.

Как писала «Фраза», польские аптеки начали торговать травкой.

Сообщалось, что уже одиннадцатый американский штат легализовал травку. Это назвали «примером демократии в лучшем виде».