Ученые обнаружили предвестник крупнейшей экологической катастрофы со времен вымирания динозавров

Немецкие энтомологи нашли свидетельство начала массового вымирания насекомых. Как выяснили журналисты «Фразы», по их мнению, это может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров.

Как сообщает Lenta.ru, по словам ученых, насекомые, которые составляют 2/3 видового разнообразия животных, гибнут с угрожающей скоростью. К такому выводу специалисты пришли на основе результатов отбора более 80 миллионов образцов членистоногих, который происходил в течение примерно 30 лет. Насекомые собирались с помощью ловушек в 63 местах вдоль берегов Рейна.

Оказалось, что за весь период наблюдения с 1994 года общая биомасса насекомых упала на 76%. При этом членистоногие являются пищей для птиц, популяции которых тоже сокращаются.

Исследователи считают, что Западная Европа может вскоре пройти «точку невозврата» из-за критического сокращения биоразнообразия, после чего природные экосистемы уже никогда не восстановятся в прежнем виде.

Как сообщала «Фраза», в июне 2019 года австралийские эксперты из Мельбурна объявили, что человеческая цивилизация в современном виде подошла к концу своего существования. Среди прочих причин скорого коллапса они выделили изменение климата, бездействие правительств и последующий социальный и экономический кризис.