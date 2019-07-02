Непогода в Украине оставила сотни населенных пунктов без электричества. На Киев надвигается шторм

Бушевавшая в понедельник, 1 июля, в Украине непогода оставила без электричества 601 населенный пункт. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом шторм ожидается в Киеве.

В ГСЧС сообщили, что пострадала Ровенская область – тут сильный ветер повредил крыши пяти школ и двух десятков домов.

Без электричества на утро вторника остались 291 населенный пункт Черниговской области, 101 – Житомирской, 85 – Киевской, 73 – Сумской и еще 51 – Ровенской.

Сейчас проходят восстановительные работы.

В КГГА же пугают жителей столицы штормом. Он должен обрушиться на город до конца суток. Сила ветра достигнет 25 метров в секунду.

Как писала «Фраза», на выходных Украину накроют грозовые дожди, значительно похолодает.