Google крепко подпортил жизнь производителям стороннего софта для своих сервисов

Компания Google объявила, что начиная с 15 июля ее популярный почтовый сервис Gmail станет недоступным для программ сторонних производителей. Как выяснили журналисты «Фразы», после Gmail аналогичные ограничения будут введены и для облачного хранилища Google Drive.

Как сообщает TechToday, новая политика компании, обнародованная еще осенью прошлого года, подразумевает закрытие для стороннего софта доступа к интерфейсу OAuth API, который вот уже несколько лет используется как канал для приложений при доступе к Gmail. Причем он включает в себя не только работу с письмами, но и доступ к контактам или изображениям профиля.

Ранее пользователь Gmail имел возможность разрешить или запретить такой доступ по собственному желанию. Однако с 15 июля Google сама начнет контролировать доступ сторонних приложений к своей почте. Для этого поисковый гигант запускает программу аудита, которая обойдется производителям стороннего софта от $15000 до $75000.

Как утверждается, от этого пострадают не только сторонние почтовые клиенты, но и другие приложения, например, клавиатура Microsoft SwiftKey и утилита SMS Backup+, которая выгружала SMS в аккаунте Gmail.

Кроме того, в следующем году ожидается также, что Google заблокирует доступ OAuth и к Google Drive.

Как сообщала «Фраза», в июне 2019 года Google решила отказаться от производства планшетов.