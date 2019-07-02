Трамп пообещал вывести на улицы Вашингтона танки

На улицах Вашингтона появятся танки. Как выяснили журналисты «Фразы», они пройдут парадом в американской столице 4 июля в День независимости.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

В частности, американский лидер заявил: «У нас будут самолеты в небе, лучшие истребители в мире и другие самолеты тоже. И у нас будут выставлены танки на улице».

Ожидается, что в параде примут истребители F-35, а среди танков будут представлены машины «Шерман» и «Абрамс».

Как писала «Фраза», пресс-секретаря Трампа едва не затоптали в КНДР.