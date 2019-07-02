Взрыв в Днепропетровской области: пострадали дети

В понедельник, 1 июля, в селе Пашена Балка Днепропетровской области произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут на детской площадке прогремел взрыв.
Как сообщает полиция, малыши играли с неизвестным предметом, после чего он взорвался.
Пострадали шесть детей в возрасте от четырех до шестнадцати лет. Одного ребенка отвезли в реанимацию.
Ведется следствие.
Как писала «Фраза», на Днепропетровщине взрывом гранаты «зацепило» полицейского и случайных прохожих.
Ранее на Днепропетровщине взорвали машину чемпиона мира.