Взрыв в Днепропетровской области: пострадали дети

В понедельник, 1 июля, в селе Пашена Балка Днепропетровской области произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут на детской площадке прогремел взрыв.

Как сообщает полиция, малыши играли с неизвестным предметом, после чего он взорвался.

Пострадали шесть детей в возрасте от четырех до шестнадцати лет. Одного ребенка отвезли в реанимацию.

Ведется следствие.

Как писала «Фраза», на Днепропетровщине взрывом гранаты «зацепило» полицейского и случайных прохожих.

Ранее на Днепропетровщине взорвали машину чемпиона мира.