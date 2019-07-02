На выходных Украину накроют грозовые дожди, значительно похолодает

В Украине продолжается постепенное похолодание. Как выяснили журналисты «Фразы», сегодня, 2 июля, на большей части территории страны ожидаются грозовые дожди.

Как передает Гидрометцентр, ливни пройдут и в Киеве.

Синоптики обещают, что после этого в Украине будет несколько сухих дней, но температура воздуха продолжит падать.

Уже в субботу, 6 июля, грозы вернутся – они ожидаются практически по всей стране.

Днем будет до 21-26 тепла, лишь на юге воздух прогреется до 29 градусов. Ночью ожидается 10-14 тепла, а в южных областях – до 17-19.

Как писала «Фраза», прошедший июнь побил уникальный жаркий рекорд в Киеве.