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Зеленский предложил свою формулу на замену Роттердам+

Зеленский предложил свою формулу на замену Роттердам+

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о рынке электроэнергии, которым предлагается новая формула расчета стоимости электроэнергии. Как выяснили журналисты «Фразы», документ был зарегистрирован в парламенте еще 26 июня и определен как неотложный.

Как передает «Корреспондент», законопроектом предлагается изменить формулу расчета стоимости энергетического угля для украинских теплоэлектростанций с учетом реально обоснованных затрат на производство электроэнергии.

Отмечается, что при расчете прогнозной цены продажи электроэнергии в оптовый рынок электроэнергии Украины производителями, работающими по ценовым заявкам, обязательно учитывается, что цена энергетического угля не может превышать стоимость, рассчитанную по формуле: Цнпк = Цвин × Іс+ Цвт

Где Цнпк ‒ цена энергетического угля;

Цвин ‒ индикативная цена угля, которая определяется на основании средней цены на европейском рынке (на основе средних индексов API2 на условиях CIF в основных портах Западной Европы Амстердам — Роттердам — Антверпен) за 12 месяцев, предшествующих месяцу установления прогнозируемой оптовой рыночной цены, которая рассчитывается с учетом средневзвешенного курса на межбанковском рынке (на время установления официального курса гривны).

Іс ‒ дисконт на содержание серы, этот показатель устанавливается Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на уровне от 0,9 до 0,99;

Цвт ‒ средняя стоимость транспортировки угля железнодорожным транспортом по территории Украины, рассчитанная за 12 месяцев, предшествующих месяцу расчета экономически обоснованной стоимости угля.

Как писала «Фраза», Зеленский не будет блокировать запуск рынка электроэнергии в интересах Коломойского.

Ранее эксперт раскритиковал планы Зеленского отложить рынок электроэнергии на год.

Тэги: общество, тарифы, экономика, Ринат Ахметов, Президент Украины, энергетика, электричество, энергорынок, экономика Украины, Владимир Зеленский, новости Украины, Роттердам+

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