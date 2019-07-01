В Киеве девушку прямо на улице ударили ножом в шею

В понедельник, 1 июля, в Соломенском районе Киева тяжело ранили молодую девушку. Как выяснили журналисты «Фразы», на нее набросился с ножом случайный знакомый.

Как передает «Информатор», в дежурную часть поступило сообщение, что на улице Татьяны Яблонской лежит девушка в крови. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и врачи.

Прибыв по адресу, правоохранители обнаружили пострадавшую в бессознательном состоянии с ножевыми ранениями шеи. Свидетели дали описание подозреваемого, которого видели с девушкой. Во время отработки прилегающей территории полицейские увидели мужчину, похожего по приметам, и задержали его.

В ходе поверхностного осмотра у злоумышленника обнаружили нож. Подозреваемый пояснил, что с девушкой он познакомился за несколько часов до конфликта. В дальнейшем во время употребления спиртного между ними возник спор, в результате которого он достал из кармана нож и несколько раз ударил новую знакомую в шею.

Сообщается, что пострадавшую госпитализировали в больницу. А 28-летнего уроженца Кировоградской области задержали. Ранее он попадал в поле зрения правоохранителей за совершение грабежей. Теперь ему светит новый срок ‒ уже за покушение на убийство.

Как писала «Фраза», в Киеве прямо на станции метро ударили ножом любителя музыки.

Ранее в Киеве прямо в подъезде подрезали подростка.