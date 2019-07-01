Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Киеве девушку прямо на улице ударили ножом в шею

В Киеве девушку прямо на улице ударили ножом в шею

В понедельник, 1 июля, в Соломенском районе Киева тяжело ранили молодую девушку. Как выяснили журналисты «Фразы», на нее набросился с ножом случайный знакомый.

Как передает «Информатор», в дежурную часть поступило сообщение, что на улице Татьяны Яблонской лежит девушка в крови. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и врачи.

Прибыв по адресу, правоохранители обнаружили пострадавшую в бессознательном состоянии с ножевыми ранениями шеи. Свидетели дали описание подозреваемого, которого видели с девушкой. Во время отработки прилегающей территории полицейские увидели мужчину, похожего по приметам, и задержали его.

В ходе поверхностного осмотра у злоумышленника обнаружили нож. Подозреваемый пояснил, что с девушкой он познакомился за несколько часов до конфликта. В дальнейшем во время употребления спиртного между ними возник спор, в результате которого он достал из кармана нож и несколько раз ударил новую знакомую в шею.

Сообщается, что пострадавшую госпитализировали в больницу. А 28-летнего уроженца Кировоградской области задержали. Ранее он попадал в поле зрения правоохранителей за совершение грабежей. Теперь ему светит новый срок ‒ уже за покушение на убийство.

Как писала «Фраза», в Киеве прямо на станции метро ударили ножом любителя музыки.

Ранее в Киеве прямо в подъезде подрезали подростка.

Тэги: Киев, общество, улица, подозреваемый, столица, девушка, ножевые ранения, криминал, новости Украины

Комментарии

Статьи

30.06.19 08:30

«Динамо» в Австрии: без Сидклея, зато с двумя новичками

Автор: Андрей Шахов

Интервью

24.06.19 11:02

Андрей Шахов: Победа наших ребят на чемпионате мира откроет глаза некоторым тренерам

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
01.07.19 08:32

Кто тут в мессии крайний?

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

Загранпаспорта подорожают. Что изменится в Украине с 1 июля
01.07.19 15:34

Загранпаспорта подорожают. Что изменится в Украине с 1 июля

Автор: НВ

Выбор редакции
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 1 июля 2019 года

Главные новости за 1 июля 2019 года
01.07.19 19:00
1031
Последние новости
01.07.19 20:52

Зеленский предложил свою формулу на замену Роттердам+
01.07.19 20:22

В Киеве девушку прямо на улице ударили ножом в шею
01.07.19 19:57

В центре Одессы лихие люди убили молодого мужчину
01.07.19 19:24

Зеленский отреагировал на расстрел «Хаммера» на Донбассе
01.07.19 19:00

Главные новости за 1 июля 2019 года
01.07.19 16:37

Сигареты в Украине в ближайшее время подорожают еще на 2-3 грн за пачку
01.07.19 16:26

Под Киевом горе-мать выбросила труп сына на помойку (18+)
Фото и Видео
Под Киевом горе-мать выбросила труп сына на помойку (18+)
Под Киевом горе-мать выбросила труп сына на помойку (18+)
Под Киевом горе-мать выбросила труп сына на помойку (18+)
Под Киевом горе-мать выбросила труп сына на помойку (18+)
В Полтаве автомобиль на ходу провалился под землю
В Полтаве автомобиль на ходу провалился под землю
На севере Кипра с неба упало что-то странное: появилось видео
На севере Кипра с неба упало что-то странное: появилось видео
Такси, насмерть сбившее пешехода в Одессе, разорвало в жуткой аварии (18+)
Такси, насмерть сбившее пешехода в Одессе, разорвало в жуткой аварии (18+)
Под Киевом пенсионер сгорел на собственной даче
Под Киевом пенсионер сгорел на собственной даче
Стали известны подробности гибели детей в селе Одесской области
Стали известны подробности гибели детей в селе Одесской области
Морские блохи покусали ребенка в Азовском море
Морские блохи покусали ребенка в Азовском море
Израильская авиация атаковала сирийские города – погибли мирные жители
Израильская авиация атаковала сирийские города – погибли мирные жители
Под Киевом эпично горела АЗС
Под Киевом эпично горела АЗС
Пресс-секретаря Трампа едва не затоптали в КНДР
Пресс-секретаря Трампа едва не затоптали в КНДР
fraza.ua
Новости блогосферы
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко
16.06.19 11:59

Мечтающий стать депутатом от команды Зе, Святослав Юраш соврал о своей жене-сатанистке

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.