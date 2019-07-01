В центре Одессы лихие люди убили молодого мужчину

В воскресенье вечером, 20 июня, в центре Одессы произошло резонансное убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», в доме, расположенном на переулке Маяковского, трое неизвестных лишили жизни молодого мужчину.
Как передает УНИАН, бандиты ворвались в квартиру, где вместе со своей матерью проживал 27-летний потерпевший. Сначала злоумышленники распылили газ из баллончика, а затем начали стрелять.
Сообщается, что получивший несколько огнестрельных ранений мужчина скончался на месте преступления.
В свою очередь, его 46-летняя мать осталась жива. Пока неизвестно, получила ли она ранения.
В настоящее время на месте инцидента работают следователи и эксперты. По факту убийства открыто уголовное производство.
Как писала «Фраза», под Киевом прямо у ресторана расстреляли полицейского начальника.
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