Зеленский отреагировал на расстрел «Хаммера» на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на расстрел сепаратистами медицинского автомобиля «Хаммер» HMWV, в результате которого погибли двое военнослужащих. Как выяснили журналисты «Фразы», глава государства считает, что этот печальный эпизод является попыткой сорвать переговорный процесс.

Как написал «Зе» на своей странице в Facebook, обстрел санитарного автомобиля в Водяном ‒ это нарушение норм международного гуманитарного права.

«...позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе», ‒ отметил Зеленский и призвал США и страны Европы отреагировать на действия сепаратистов.

«Украина всегда действовала и сегодня действует в рамках международных договоренностей и международного права. Призываю наших партнеров в Европе и США должным образом отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают нас к миру», ‒ резюмировал президент.

Как писала «Фраза», Зеленский «продвинул» на высокую должность родственника сепаратиста из «ДНР».

Ранее эксперт предположил, что Зеленский идет по пути Порошенко, отказываясь от прямых мирных переговоров.