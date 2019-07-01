Сигареты в Украине в ближайшее время подорожают еще на 2-3 грн за пачку

С 1 июля 2019 года в Украине на 9% увеличились ставки акцизного налога на табачные изделия. Как выяснили журналисты «Фразы», это повлечет подорожание сигарет.

Как сообщает «Экономическая правда», соответствующие изменения в Налоговый кодекс Верховная Рада внесла перед принятием государственного бюджета на 2019 год.

По данным издания, из-за этого сигареты в среднем подорожают на 2−3 грн за пачку.

Как сообщала «Фраза», в 2018 году сигареты подорожали на 29,7%. При этом ожидается, что с 2019-го по 2025 год стоимость табачных изделий станет ежегодно расти на 20%.