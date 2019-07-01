В ДТП на Черниговщине погибла известная волонтер, помогавшая детям Донбасса

В результате ДТП в Черниговской области погибла волонтер Марина Шеремет. Как выяснили журналисты «Фразы», ее муж находится в реанимации.

Как сообщает «Новое время», по предварительной информации, водитель автомобиля, в котором ехала Шеремет, не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево. Она погибла на месте. Супруга Максима с тяжелыми травмами доставили в больницу.

При этом не уточняется, о каком автомобиле идет речь, и кто находился за рулем.

Причины аварии устанавливает полиция.

Марина Шеремет была основательницей благотворительного фонда, который оказывал помощь детям в Луганской и Донецкой областях и внутренне перемещенным лицам.

Как сообщала «Фраза», 6 августа 2017 года во сне умерла известный украинский волонтер из Днепра Людмила Таран.

В сентябре 2018 года в Киеве в одной из квартир нашли труп гражданина Израиля Бари Бонена, который длительное время работал в Украине, был награжден за волонтерскую деятельность медалью одной из общественных организаций. По данным полиции, рядом с телом погибшего нашли стартовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами девять мм. Одна из версий трагедии — самоубийство.