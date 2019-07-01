Главные новости за 1 июля 2019 года

Глава Офиса Зеленского намекнул, что на украинском языке в Украине говорят только на Галичине. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан не против предоставления русскому языку статуса регионального на территории Донецка и Луганска в случае их полного возвращения под контроль Украины.

Трагедия в Одесской области: в одном из сел сгорели четыре ребенка. Страшная трагедия произошла в селе Черная Одесской области. Тут в пожаре погибли четверо детей.

Такси, насмерть сбившее пешехода в Одессе, разорвало в жуткой аварии. В Николаевской области произошло смертельное ДТП. Недалеко от курорта Рыбаковка автомобиль Nissan Primera вылетел с дороги и врезался в груду бетонных столбов.

Прошедший июнь побил уникальный жаркий рекорд в Киеве. Прошлый июнь стал самым жарким в Киеве за 139 лет метеорологических наблюдений. Такие данные привели в Центральной геофизической обсерватории.

Израильская авиация атаковала сирийские города – погибли мирные жители. Израильская авиация ночью вторглась в Сирию, нанеся удар по двум городам – Дамаску и Хомсу. Есть жертвы среди мирных жителей.

Владимир Кличко поставил точку в разговорах о возвращении в ринг. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO, IBF и WBA Владимир Кличко заявил, что не намерен возвращаться в ринг. Он рассказал о желании заниматься другими делами.