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Прошедший июнь побил уникальный жаркий рекорд в Киеве

Прошедший июнь побил уникальный жаркий рекорд в Киеве

Прошлый июнь стал самым жарким в Киеве за 139 лет метеорологических наблюдений. Как выяснили журналисты «Фразы», такие данные привели в Центральной геофизической обсерватории.

Сообщается, что средняя температура в городе в минувшем месяце составила 23,6 градусов. Это сразу на 5,4 градуса больше существующей «климатической нормы». За первую половину года эта цифра составила 3,2 градуса.

Июнь в Киеве стал самым теплым с 1881 года.

Отмечается, что сразу 14 дней температура была выше тридцати градусов, а всего за месяц было побито одиннадцать рекордов.

Как писала «Фраза», синоптики пообещали, что в Украине будет постепенно холодать.

Тэги: Киев, общество, погода, новости Украины

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