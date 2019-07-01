В Китае начал работу первый в мире виртуальный судья с искусственным интеллектом

В столице Китая начал работу онлайн-центр судопроизводства с виртуальным судьей на основе искусственного интеллекта. Как выяснили журналисты «Фразы», интернет-суд будет заниматься рутинными процедурами.

Как сообщает «Синьхуа», разработанный на основе интеллектуальных технологий синтеза речи и изображения «судья» будет помогать людям совершать однотипную работу, вроде приема исковых заявлений, позволив таким образом живым судьям сосредоточиться непосредственно на судебных разбирательствах. Он также может оказывать консультационную помощь пользователям он-лайн платформы судебных исков.

При этом, голос, мимика лица и движения виртуального судьи смоделированы с реального человека.

Как сообщает «Новое время», на сегодняшний день в Китае работают два интернет-суда. Оба были открыты в 2018 году, сначала в Ханчжоу, а затем и в Пекине.

Эти инстанции занимаются рассмотрением гражданских исков, преимущественно связанных с нарушением условий контрактов в сфере онлайн-шопинга, интернет-услуг или кредитования. Этот вид суда не предусматривает личного присутствия истца и ответчика. Все судебные процедуры, начиная с подачи иска и возбуждения дела, можно осуществить на сайте инстанции. Слушания и объявление приговора также будут проходить онлайн посредством видеотрансляции в режиме реального времени.

Как сообщала «Фраза», в марте 2018 года заведующий кафедрой сложных интеллектуальных систем Университета Пассау в Германии Бьорн Шуллер выразил убеждение, что искусственный интеллект в ближайшие 10 лет научится писать художественные произведения, а также шутить не хуже людей.

Напомним, летом 2010 года японские ученые разработали первый в мире прототип искусственного разума. Синтетический интеллект способен обрабатывать гигантское количество информации.

Летом 2015 года более тысячи ученых, инженеров и исследователей подписали письмо, в котором предупреждается об опасностях, связанных с разработкой автономных систем вооружения, использующих ИИ. Среди подписантов были Маск, Хокинг и один из основателей компании Apple Стив Возняк.

В сентябре того же года ученые из американского Сиэтла создали систему искусственного интеллекта, которая способна решать задачи по геометрии из SAT Reasoning Test — стандартизованного теста для приема в высшие учебные заведения США.

9 марта 2016 года искусственный интеллект впервые победил чемпиона по игре в го.

29 сентября международные высокотехнологические корпорации Google, Microsoft и Facebook заявили о намерении объединить усилия с целью развития искусственного интеллекта. Помимо указанных компаний в совместном проекте участвуют Amazon и IBM. Также не исключено, что в скором времени к проекту присоединится компания Apple. Кроме того, в инициативе подключатся ведущие эксперты отрасли. Инициатива называется «Партнерство по искусственному интеллекту».

В декабре того же года исследователи из университета Торонто разработали систему искусственного интеллекта, способную после соответствующего обучения самостоятельно написать песню на основе данных анализа загруженного ей изображения. Эта нейронная сеть уже написала новогоднюю песню после того, как ей был «скормлен» снимок наряженной новогодней елки.

В феврале 2017 года физик-теоретик Стивен Хокинг и основатель Tesla Motors Илон Маск выступили в поддержку принципов, которые должны гарантировать, что искусственный интеллект не причинит вреда человеку и будет служить лишь на благо. Эти принципы были разработаны на конференции в начале 2017 года.

7 июля директор по развитию сайта поиска работы Work.ua Сергей Марченко заявил, что в Украине 28% работодателей согласились бы в будущем заменить своих сотрудников роботами.

17 июля 2017 года американский предприниматель Илон Маск заявил, что «искусственный интеллект является главной угрозой, с которой сталкивается человеческая цивилизация». По мнению бизнесмена, искусственный интеллект может быть задействован в информационной войне, в частности распространении фейковых новостей.

Создатель Facebook Марк Цукерберг, в свою очередь, назвал позицию Маска «безответственной». «В ближайшие пять-десять лет искусственный интеллект принесет в нашу жизнь столько улучшений», — заявил Цукерберг, несколько раз повторив, что оптимистичен в отношении искусственного интеллекта.

31 августа британский журнал Times Higher Education провел опрос 50 лауреатов Нобелевской премии по физике, химии, медицине и экономике о глобальных угрозах для человечества и возможной конкуренции со стороны искусственного интеллекта. При этом большая часть ученых отказалась видеть угрозу со стороны ИИ.

13 октября 2017 года робот впервые выступил на заседании ООН. Гуманоид по имени София пообщался с заместителем генерального секретаря Аминой Мохаммед и поделился собственными мыслями об искусственном интеллекте.

В декабре 2017 года основатель аэрокосмической компании «SpaceX» и фирмы электроавтопроизводителя Tesla Илон Маск сообщил о большой вероятности того, что искусственный интеллект станет угрозой человечеству в будущем. «Думаю, что в конце концов искусственный интеллект прикончит нас всех», — заявил бизнесмен.

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