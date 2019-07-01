Глава Офиса Зеленского намекнул, что на украинском языке в Украине говорят только на Галичине

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан не против предоставления русскому языку статуса регионального на территории Донецка и Луганска в случае их полного возвращения под контроль Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

«Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный — украинский, региональный — русский и при условии, что после этого они — территория Украины», — добавил руководитель президентского Офиса, отвечая на вопрос о том, может ли решить проблему так называемый «закон Колесниченко-Кивалова», вводивший понятие региональных языков.

При этом он отказался от идеи сделать русский язык вторым государственным в Украине: «Нет. Я сам со Львова, у меня же там „бандеровцы“, я за украинский язык и я за Украину».

В то же время говоря о прецеденте, который таким образом появится для других регионов, в частности, Харькова и Одессы, Богдан дал понять, что, по его мнению, это лучше, чем воевать и заставлять всех «разговаривать по-украински». «Давайте тогда всех заставим разговаривать по-украински? Тогда остановимся на том, что Украина — это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области», — заявил чиновник.

«Мы должны искать компромиссы или мы должны всем навязывать мнение какой-то части Украины?», — заключил он.

Как сообщала «Фраза», 25 апреля 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В соответствии с ним лицами, которые обязаны владеть государственным языком и применять ее во время выполнения служебных обязанностей, являются: руководство государства, депутаты; судьи, прокуроры; служащие Национального банка Украины; лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту; педагоги, медики государственных и коммунальных заведений здравоохранения.

При этом действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

25 мая он вступил в силу.