Владимир Кличко поставил точку в разговорах о возвращении в ринг

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO, IBF и WBA Владимир Кличко заявил, что не намерен возвращаться в ринг. Как выяснили журналисты «Фразы», в интервью The Sun он рассказал о желании заниматься другими делами.

«Я никогда не выигрывал так много, как после поражения, — рассказал спортсмен. — У меня было много побед, но то, что я узнал после поражения на Уэмбли важнее любого успеха».

«Раньше я думал, что поражение — это не вариант. Сейчас я знаю, что волевой проигрыш — это вариант», — добавил Кличко, который сейчас преподает в университете, владеет гостиницей и запустил собственный спортивный сайт Mixsport.pro.

«Мой фокус сместился на другую карьеру. Сегодня у меня другие поля битвы», — заключил бывший боксер.

Как отмечает издание, заявление Кличко о завершении 21-летней спортивной карьеры не было поспешным. По сути, ему потребовалось для этого около 100 дней.

Как сообщала «Фраза», в начале марта 2019 года стало известно, что стриминговая платформа DAZN предложила Кличко-младшему за возвращение в ринг $40 млн. Для этого первый бой Владимир должен был провести в Германии, против боксера из первой десятки рейтинга, два остальных — на Уэмбли против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. При этом согласно одному из пунктов предлагаемого контракта, обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущем.

Кроме того, предполагалось, что Кличко-младший получит процент с доходов от телетрансляции второго и третьего поединков.

19 марта 2019 года СМИ сообщили об увеличении гонорара до $80 млн.

В апреле городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что его брата для возвращения могло бы заинтересовать предложение в $100 млн. При этом он выразил мнение, что Владимиру не стоило бы этого делать, так как «главное в жизни не деньги, а здоровье».

Отметим, что Владимир Кличко является рекордсменом по количеству защит титула чемпиона мира, опередив таких звезд этого спорта, как Джо Луис и Мохаммед Али. Кроме того, он владел титулом чемпиона мира в тяжелом дивизионе дольше, чем кто-либо до этого — 12 лет.