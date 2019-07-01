Синоптики пообещали, что в Украине будет постепенно холодать

На этой рабочей неделе, 1-5 июля, в Украине будет снижаться температура воздуха. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, похолодание по всей стране будет наблюдаться как минимум вплоть до выходных.

При этом по Украине, преимущественно, ожидается сухая погода. Осадки возможны лишь в первой половине недели.

Днем по стране в среднем будет до 21-26 тепла. Лишь на юге воздух прогреется до плюс 29. Ночью ожидается 10-13, на юге – до 17-19.

В Киеве во вторник ожидается дождь. После этого должна быть сухая погода.

Как писала «Фраза», синоптики рассказали о похолодании по всей Украине.