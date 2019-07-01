Ученые обнаружили неожиданную пользу кофе

Ученые из Ноттингемского университета (Великобритания) установили, что кофе способствует сжиганию калорий в организме человека. Как выяснили журналисты «Фразы», эффект достигается с помощью жира, который содержится в кофейных зернах.

Как пишет MedikForum, речь идет о т. н. «буром» жире, выполняющем ключевую роль в расходе энергии с целью терморегуляции, при котором для выработки тепла сжигаются калории.

По словам специалистов, активность бурой жировой ткани улучшает контроль уровня сахара и липидов в крови и способствует потере веса.

Свои доводы ученые подкрепили результатами эксперимента, в котором участвовали лица, регулярно потребляющие кофе. С помощью чувствительной техники исследователи следили за процессами в бурой жировой ткани добровольцев и убедились, что питье кофе действительно делает бурый жир горячее, заставляя его интенсивнее выделять тепло и сжигать больше калорий. Когда же участники эксперимента пили воду, подобного эффекта не наблюдалось.

«Это первоеисследование на людях, которое показало, что чашка кофе способна оказывать прямое влияние на функционирование нашего бурого жира. Его активация ‒ это часть решения проблемы с ожирением», ‒ заявили авторы проекта.

Как писала «Фраза», американские ученые назвали еще одну вескую причину пить кофе.

Ранее ученые рассказали, в какое время полезнее всего пить кофе, а фанаты сериала «Игра престолов» удивились стаканчику кофе из Starbucks.