В Одессе прямо на пляже убили иностранца

В воскресенье, 30 июня, на пляже «Аркадия» в Одессе произошло жестокое убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь неизвестный злоумышленник лишил жизни иностранного гражданина.

Как передает «Думская», молодого парня, который оказался подданным Морокко, ударили ножом в грудь. Несмотря на все усилия врачей, потерпевший скончался в автомобиле «скорой помощи».

Предварительно установлено, что погибший являлся студентом одного из высших учебных заведений Одессы.

По факту гибели человека начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины («умышленное убийство»).

В полиции пока воздерживаются от официальных комментариев.

Как писала «Фраза», в центре Днепра с одного удара убили прокурора.

Ранее возле элитного клуба в центре Киева стреляли и подрезали парня. Очевидцы показали видео кровавой драки.