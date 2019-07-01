Главные новости за 28-30 июня 2019 года

Зеленский поздравил народ с Днем Конституции и запустил всеукраинский флешмоб. президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по случаю Дня Конституции. Поздравительный ролик был выложен на официальной странице главы государства в Facebook.

Зеленский наградил погибшего Тымчука. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении трагически погибшего народного депутата Дмитрия Тымчука по случаю Дня Конституции. Текст документа был опубликован на официальном сайте главы государства.

Путин отреагировал на призыв Зеленского. И помянул «незлым тихим словом» Порошенко. Президент России Владимир Путин прокомментировал призыв своего украинского коллеги Владимира Зеленского отпустить захваченных в Керченском проливе моряков. Глава государства намерен решить этот вопрос «в спокойном режиме».

Зеленский «продвинул» на высокую должность родственника сепаратиста из «ДНР», ‒ СМИ. Кабинет министров Украины по предложению президента Владимира Зеленского утвердил на должность главы Донецкой ОГА 33-летнего Павла Кириленко, брат которого воюет в составе сил «ДНР». Об этом написало издание «УП», ссылаясь на данные сайта «Миротворец».

Убийство Даши Лукьяненко: родных изверга проверили на детекторе лжи. Родители и брат Николая Тарасова, которого обоснованно подозревают в убийстве 11-летней жительницы Ивановки Даши Лукьяненко, прошли тестирование на полиграфе. Подробности проверки были озвучены в эфире программы «Говорит Украина» на канале «Украина».

В Донецке по случаю Дня Конституции подняли украинский флаг. По случаю Дня Конституции в центре оккупированного Донецка был поднят украинский флаг. Иинформацию о проведении неизвестными патриотами успешной акции в районе пересечения улиц Артема и Богдана подтвердил популярный блогер Денис Казанский.

В Черновцах нашли чемодан с трупом внутри. На окраине Черновцов прохожие обнаружили чемодан, внутри которого находился труп малолетнего ребенка. Об этом сообщил первый зам главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Трамп встретился с Путиным на саммите G20. Без шуток не обошлось. В японском городе Осака в рамках саммита Большой двадцатки G20 прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, которая длилась полтора часа. Переговоры президентов состоялись с участием делегаций двух стран.