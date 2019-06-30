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На Херсонщине юного крестьянина полоснули ножом по лицу

На Херсонщине юного крестьянина полоснули ножом по лицу

В селе Новорайск Бериславского района Херсонской области произошел инцидент, в результате которого пострадал 17-летний юноша. Как выяснили журналисты «Фразы», на парня по непонятной причине накинулся с ножом старший знакомый.

Как передает «Херсон online», юный крестьянин со своим взрослым спутником возвращались домой с полевых работ. По дороге абсолютно трезвый «приятель» внезапно выхватил из кармана острый нож и хлестнул им по лицу несовершеннолетнего, «развалив» ему щеку чуть ли не пополам.

Сообщается, что правоохранители задержали неадеквата, который не смог объяснить им причину своего поведения, заявив, что «ничего не помнит».

Выяснилось, что злоумышленник и ранее вел себя неадекватно, проявляя все признаки психического расстройства. Теперь же ему придется пройти принудительное обследование в «психушке». Дальнейшую судьбу злоумышленника будет решать суд.

Как писала «Фраза», в Киеве неадекват размахивал пистолетом в маршрутке и устроил стрельбу по прохожим.

Также сообщалось, что в Киеве мужчина с окровавленной головой гонялся с ножом за женщиной с ребенком.

Тэги: общество, нож, ранение, лицо, регионы, село, Берислав, крестьяне, психиатрическая больница, поле, криминал, Херсонская область, неадекват, новости Украины

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