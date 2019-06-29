Элтон Джон «проехался» по Путину за высказывание об ЛГБТ-сообществе

Знаменитый британский исполнитель Элтон Джон раскритиковал президента РФ Владимира Путина за высказывания о либерализме и людях нетрадиционной сексуальной ориентации. Как выяснили журналисты «Фразы», музыканта очень огорчило лицемерие главы Кремля.

Как передает «МК», Элтон Джон очень болезненно отреагировал на интервью Владимира Путина изданию Financial Times, в котором российский лидер заявил о крахе либерализма в мире и о том, что в России никто ничего не имеет против людей из ЛГБТ-сообщества.

В связи с этим, музыкант написал обращение к Владимиру Путину, в котором отметил, что был глубоко огорчен, прочитав это интервью. Он подчеркнул свое несогласие с тезисом, что политика, которая охватывает многокультурное и сексуальное разнообразие, устарела.

Элтон Джон также отметил, что, по его мнению, слова Путина о том, что в России хотят, чтобы представители ЛГБТ-сообщества «были счастливы» и что «у нас нет с этим проблем» показались ему лицемерными.

В качестве примера певец напомнил, что фильм «Рокетмен» рассказывающий о его жизни, подвергся в России «жесткой цензуре».

Как писала «Фраза», в сеть просочились первые фото с романтической свадьбы Элтона Джона.

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