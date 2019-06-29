Путин отреагировал на призыв Зеленского. И помянул «незлым тихим словом» Порошенко

Президент России Владимир Путин прокомментировал призыв своего украинского коллеги Владимира Зеленского отпустить захваченных в Керченском проливе моряков. Как выяснили журналисты «Фразы», глава государства намерен решить этот вопрос «в спокойном режиме».

Как передает ТАСС, Владимир Путин подчеркнул, что вопрос освобождения украинских пленных и возвращение РФ в ПАСЕ никак не связаны между собой.

В то же время, говоря об инциденте в Керченском проливе, российский лидер отметил, что «уже вновь назначенный начальник Генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная Порошенко в ходе предвыборной кампании».

«Это просто ни в какие ворота не лезет, безобразие! Давайте мы из этого будем исходить», ‒ заявил глава Кремля, добавив, что «фактически украинская сторона призналась, что это была провокация с их стороны».

Кроме того, Путин напомнил, что у российской стороны «есть вопросы по некоторым людям, которые задержаны на Украине».

«Здесь кроме моряков этих, они просто исполняли приказ, и все, поэтому мы отдаем себе в этом отчет. Но они нарушили российский закон, поэтому надо спокойно, в рабочем режиме с этим разобраться», ‒ резюмировал он.

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