Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Харьковщине дерево рухнуло прямо на людей ‒ есть жертвы

На Харьковщине дерево рухнуло прямо на людей ‒ есть жертвы

В пятницу, 28 июня, на территории базы отдыха в Волчанском районе Харьковской области произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь дерево упало прямо на группу отдыхающих.

Как передает пресс-служба полиции области, инцидент произошел приблизительно в 14-00 на базе отдыха в Старом Салтове.

«Из-за порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево. 48-летняя женщина погибла, 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения», ‒ сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавших доставили в реанимационное отделение одной из больниц Харькова.

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа полиции. По факту гибели человека начато уголовное производство.

Как писала «Фраза», в Киеве упавшее дерево травмировало женщину.

Ранее сообщалось, что под Киевом из-за непогоды погиб человек.

Тэги: жертвы, травма, общество, несчастный случай, ветер, дерево, ЧП, отдых, регионы, отдыхающий, непогода, Харьковская область, реанимация, база отдыха, новости Украины

Комментарии

Статьи

29.06.19 11:14

Фильм «Обещание на рассвете»: миссия выполнима

Автор: Анастасия Лях

Интервью

24.06.19 11:02

Андрей Шахов: Победа наших ребят на чемпионате мира откроет глаза некоторым тренерам

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
28.06.19 22:13

День издевательства над Конституцией

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

Мир на Донбассе — что сейчас происходит в Станице Луганской и почему это может стать концом войны
27.06.19 13:16

Мир на Донбассе — что сейчас происходит в Станице Луганской и почему это может стать концом войны

Автор: Андрей Хрусталев, «Вести»

Выбор редакции
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Зеленский «продвинул» на высокую должность родственника сепаратиста из «ДНР», ‒ СМИ

Зеленский «продвинул» на высокую должность родственника сепаратиста из «ДНР», ‒ СМИ
29.06.19 11:49
936
Последние новости
29.06.19 18:03

Элтон Джон «проехался» по Путину за высказывание об ЛГБТ-сообществе
29.06.19 16:19

В Донецке по случаю Дня Конституции подняли украинский флаг
29.06.19 14:50

Путин отреагировал на призыв Зеленского. И помянул «незлым тихим словом» Порошенко
29.06.19 13:18

На Харьковщине дерево рухнуло прямо на людей ‒ есть жертвы
29.06.19 11:49

Зеленский «продвинул» на высокую должность родственника сепаратиста из «ДНР», ‒ СМИ
29.06.19 10:20

В Киеве кавказцы устроили драку со стрельбой, а потом катались по ночному городу с двумя «Наташами»
28.06.19 20:35

В Черновцах нашли чемодан с трупом внутри
Фото и Видео
В Донецке по случаю Дня Конституции подняли украинский флаг
В Донецке по случаю Дня Конституции подняли украинский флаг
В Донецке по случаю Дня Конституции подняли украинский флаг
В Донецке по случаю Дня Конституции подняли украинский флаг
В Киеве кавказцы устроили драку со стрельбой, а потом катались по ночному городу с двумя «Наташами»
В Киеве кавказцы устроили драку со стрельбой, а потом катались по ночному городу с двумя «Наташами»
В Черновцах нашли чемодан с трупом внутри
В Черновцах нашли чемодан с трупом внутри
Трамп встретился с Путиным на саммите G20. Без шуток не обошлось
Трамп встретился с Путиным на саммите G20. Без шуток не обошлось
Бывший мэр Конотопа Семенихин рассказал, кто стоит за его избиением
Бывший мэр Конотопа Семенихин рассказал, кто стоит за его избиением
Зеленский поздравил народ с Днем Конституции и запустил всеукраинский флешмоб
Зеленский поздравил народ с Днем Конституции и запустил всеукраинский флешмоб
«Вася, я заснял!» Появилось видео, как сильный ветер сорвал кровлю на Виноградаре
«Вася, я заснял!» Появилось видео, как сильный ветер сорвал кровлю на Виноградаре
На Киевщине покусали патрульного полицейского
На Киевщине покусали патрульного полицейского
Пассажир снял аварийную посадку Ан-24 в Бурятии
Пассажир снял аварийную посадку Ан-24 в Бурятии
Скоро в Киеве стартует «Неделя швейцарского кино»
Скоро в Киеве стартует «Неделя швейцарского кино»
fraza.ua
Новости блогосферы
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко
16.06.19 11:59

Мечтающий стать депутатом от команды Зе, Святослав Юраш соврал о своей жене-сатанистке

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.