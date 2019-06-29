На Харьковщине дерево рухнуло прямо на людей ‒ есть жертвы

В пятницу, 28 июня, на территории базы отдыха в Волчанском районе Харьковской области произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь дерево упало прямо на группу отдыхающих.

Как передает пресс-служба полиции области, инцидент произошел приблизительно в 14-00 на базе отдыха в Старом Салтове.

«Из-за порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево. 48-летняя женщина погибла, 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения», ‒ сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавших доставили в реанимационное отделение одной из больниц Харькова.

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа полиции. По факту гибели человека начато уголовное производство.

Как писала «Фраза», в Киеве упавшее дерево травмировало женщину.

Ранее сообщалось, что под Киевом из-за непогоды погиб человек.