Зеленский «продвинул» на высокую должность родственника сепаратиста из «ДНР», ‒ СМИ

Кабинет министров Украины по предложению президента Владимира Зеленского утвердил на должность главы Донецкой ОГА 33-летнего Павла Кириленко, брат которого воюет в составе сил «ДНР». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом пишет «УП», ссылаясь на данные сайта «Миротворец».

Отмечается, что сам Павел Кириленко имеет вполне допропорядочную биографию: родился в Макеевке Донецкой области, закончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого, после чего работал прокурором в Донецкой области, Крыму, ГПУ. Осенью 2017 года был назначен на должность военного прокурора Ужгородского гарнизона.

В то же время, с 2016 года в базе «Миротворец» числится его вероятный брат ‒ Евгений Кириленко,1984 года рождения, который якобы случит в НВФ «Оплот» и «5-й омсбр ДНР». В Макеевке сепаратист был зарегистрирован по тому же адресу, что и Павел Кириленко.

До событий на Майдане Евгений Кириленко служил в правоохранительных органах Украины, однако потом пошел служить в военизированные формирования «ДНР».

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