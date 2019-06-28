Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Зеленский наградил погибшего Тымчука

Зеленский наградил погибшего Тымчука

В четверг, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении трагически погибшего народного депутата Дмитрия Тымчука по случаю Дня Конституции. Как выяснили журналисты «Фразы», текст документа опубликован на официальном сайте главы государства.

Как следует из вступительной части указа, президент награждает орденами и почетными званиями «за значительный вклад в социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, многолетний добросовестный труд и весомые профессиональные достижения, а также личные заслуги в преодолении последствий Чернобыльской катастрофы».

«Наградить орденом „За мужество“ III степени Тымчука Дмитрия Борисовича (посмертно) ‒ народного депутата Украины», ‒ говорится в документе.

Как писала «Фраза», в Киеве случайно застрелился нардеп Дмитрий Тымчук.

Позднее стали известны подробности гибели нардепа Дмитрия Тымчука.

Тэги: общество, достижение, награждение, Указ Президента Украины, гибель, орден, День Конституции, Дмитрий Тымчук, государственная награда, самойбийство, Владимир Зеленский, новости Украины

Комментарии

Статьи

28.06.19 09:10

Наземные дроны: украинский путь

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

24.06.19 11:02

Андрей Шахов: Победа наших ребят на чемпионате мира откроет глаза некоторым тренерам

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
28.06.19 22:13

День издевательства над Конституцией

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

Мир на Донбассе — что сейчас происходит в Станице Луганской и почему это может стать концом войны
27.06.19 13:16

Мир на Донбассе — что сейчас происходит в Станице Луганской и почему это может стать концом войны

Автор: Андрей Хрусталев, «Вести»

Выбор редакции
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Зеленский поздравил народ с Днем Конституции и запустил всеукраинский флешмоб

Зеленский поздравил народ с Днем Конституции и запустил всеукраинский флешмоб
28.06.19 11:53
1035
Последние новости
28.06.19 20:35

В Черновцах нашли чемодан с трупом внутри
28.06.19 19:48

Зеленский наградил погибшего Тымчука
28.06.19 16:35

Трамп встретился с Путиным на саммите G20. Без шуток не обошлось
28.06.19 15:06

На Донбассе мужчина застрелился прямо в отделении полиции
28.06.19 13:32

Бывший мэр Конотопа Семенихин рассказал, кто стоит за его избиением
28.06.19 11:53

Зеленский поздравил народ с Днем Конституции и запустил всеукраинский флешмоб
28.06.19 10:25

«Вася, я заснял!» Появилось видео, как сильный ветер сорвал кровлю на Виноградаре
Фото и Видео
В Черновцах нашли чемодан с трупом внутри
В Черновцах нашли чемодан с трупом внутри
В Черновцах нашли чемодан с трупом внутри
В Черновцах нашли чемодан с трупом внутри
Трамп встретился с Путиным на саммите G20. Без шуток не обошлось
Трамп встретился с Путиным на саммите G20. Без шуток не обошлось
Бывший мэр Конотопа Семенихин рассказал, кто стоит за его избиением
Бывший мэр Конотопа Семенихин рассказал, кто стоит за его избиением
Зеленский поздравил народ с Днем Конституции и запустил всеукраинский флешмоб
Зеленский поздравил народ с Днем Конституции и запустил всеукраинский флешмоб
«Вася, я заснял!» Появилось видео, как сильный ветер сорвал кровлю на Виноградаре
«Вася, я заснял!» Появилось видео, как сильный ветер сорвал кровлю на Виноградаре
На Киевщине покусали патрульного полицейского
На Киевщине покусали патрульного полицейского
Пассажир снял аварийную посадку Ан-24 в Бурятии
Пассажир снял аварийную посадку Ан-24 в Бурятии
Скоро в Киеве стартует «Неделя швейцарского кино»
Скоро в Киеве стартует «Неделя швейцарского кино»
Под Киевом определили победителей фестиваля конных боевых искусств «Скифы»
Под Киевом определили победителей фестиваля конных боевых искусств «Скифы»
В Киеве упавшее дерево травмировало женщину
В Киеве упавшее дерево травмировало женщину
fraza.ua
Новости блогосферы
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко
16.06.19 11:59

Мечтающий стать депутатом от команды Зе, Святослав Юраш соврал о своей жене-сатанистке

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.