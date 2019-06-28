Зеленский наградил погибшего Тымчука

В четверг, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении трагически погибшего народного депутата Дмитрия Тымчука по случаю Дня Конституции. Как выяснили журналисты «Фразы», текст документа опубликован на официальном сайте главы государства.

Как следует из вступительной части указа, президент награждает орденами и почетными званиями «за значительный вклад в социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, многолетний добросовестный труд и весомые профессиональные достижения, а также личные заслуги в преодолении последствий Чернобыльской катастрофы».

«Наградить орденом „За мужество“ III степени Тымчука Дмитрия Борисовича (посмертно) ‒ народного депутата Украины», ‒ говорится в документе.

Как писала «Фраза», в Киеве случайно застрелился нардеп Дмитрий Тымчук.

Позднее стали известны подробности гибели нардепа Дмитрия Тымчука.