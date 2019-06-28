На Донбассе мужчина застрелился прямо в отделении полиции

В городе Константиновка Донецкой области произошел инцидент, в результате которого погиб задержанный полицейскими мужчина. Как выяснили журналисты «Фразы», подозреваемый в нанесении телесных повреждений совершил самоубийство прямо в горотделе.

Как передает пресс-служба областной полиции, ранее судимого местного жителя 1991 г.р. задержали за нападение на женщину, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемого доставили в Константиновский отдел полиции для проведения процессуальных действий. Находясь в служебном кабинете, он завладел табельным оружием полицейского и выстрелил в себя.

По факту ЧП начато служебное расследование. На время его проведения начальник Константиновского отделения полиции и ответственный от руководства отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Следствие по делу ведут следователи ГБР.

Как писала «Фраза», в черкасском ресторане пьяный прокурор размахивал пистолетом и пытался помочиться на девушек.

Ранее сообщалось, что в райотделе столичной полиции дебошир покусал полицейского и пытался отобрать у него оружие.