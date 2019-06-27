Под Киевом из-за непогоды погиб человек

Сильный ливень и шквалистый ветер, которые обрушились на Киев и прилегающие районы в четверг, 27 июня, привели к человеческим жертвам. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается в оперативной сводке ГСЧС.

В частности, в столице спасатели 15 раз выезжали для уборки деревьев с автомобилей, 4 раза для уборки деревьев с домов, а также несколько раз с проезжих частей.

Всего по состоянию на 15-30, столичные спасатели совершили 42 выезда для ликвидации событий.

По предварительным данным, из-за непогоды в Киеве пострадали 2 человека.

«В свою очередь, в Киевской области в результате падения дерева в городе Буча погиб один человек», ‒ сказано в сообщении.

Как писала «Фраза», сильный ливень подтопил Киев: появилось видео.

Ранее сообщалось, что в четверг, 27 июня, на Киев обрушилась аномальная буря.