Зеленский одарил высокой должностью генерала-орденоносца

В среду, 26 июня, президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой на должность первого заместителя главы СБУ и руководителя Антитеррористического центра. Как выяснили журналисты «Фразы», высокий пост получил генерал-пограничник Руслан Баранецкий.

Это следует из текста указа президента № 463/2019, опубликованного на сайте главы государства.

«Назначить Баранецкого Руслана Федоровича ‒ первого заместителя главы Службы безопасности Украины ‒ руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины», ‒ говорится в документе.

По сведениям из открытых источников, генерал-майор Руслан Баранецкий ранее занимал должность начальника управления внутренней безопасности администрации Государственной пограничной службы Украины. В сентябре 2014 года он был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Как писала «Фраза», Зеленский наконец-то определился с кандидатурой главного «гвардейца» Украины.

Ранее Зеленский нанес точечные удары по «людям Порошенко».