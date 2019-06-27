Премьер Молдовы: Порошенко причастен к контрабанде и коррупции

Премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила бывшего президента Украины Петра Порошенко в коррупционных схемах. Как выяснили журналисты «Фразы», Санду также заявила о причастности бывшей украинской власти к контрабанде.

В интервью изданию Politico премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила предыдущую украинскую власть во главе с Петром Порошенко в сотрудничестве с администрацией Плахотнюка для обеспечения контрабанды и «коррупционных схем», которые «содействовали выживанию» сепаратистского руководства в Приднестровье.

«Теперь мы ожидаем, что киевские власти внесут свой вклад в ликвидацию этих схем», — сказала она.