Главные новости за 27 июня 2019 года

Уже с пятницы, 28 июня, по всей Украине резко похолодает. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Синоптики говорят, что температура днем опустится до 18-23 градусов.

В Сумской области жестоко избили бывшего мэра Конотопа, а ныне кандидата в народные депутаты Украины Артема Семенихина. На Семенихина напали около часа ночи, когда он возвращался домой.

В полдень четверга, 27 июня, на Киев обрушилась сильнейшая буря. Стало темно как ночью. Мощный ливень с грозой начал поливать столицу и область. Сильный ветер валил деревья.

Под Киевом произошло огненное ЧП. Пожар вспыхнул на складах с секонд-хэндом.

В выборах в Верховную Раду будет участвовать 21 партия. В ЦИК уже присвоили порядковые номера партиям.

Британское издание «Bellingcat» опубликовало статью о связях ПЦУ и украинских праворадикальных группировок. В статье утверждается, что "украинские ультраправые пытались заявить о своем вкладе в само создание ПЦУ и защиту от соперничающей с ней Украинской Православной Церкви.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп все же встретятся. Это подтвердили в Белом доме. Встреча с главой Кремля пройдет в Осаке в пятницу, 28 июня, в рамках саммита G20. Начало встречи — в 8-00 по киевскому времени.