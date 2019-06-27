Акулы разорвали молодую американку, отдыхавшую на Багамах

На Багамских островах произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут акулы растерзали двадцатиоднолетнюю американку.

Как передает CNN, кровавая трагедия разыгралась прямо на глазах у ее семьи, с которой девушка прилетела сюда отдыхать из Калифорнии.

Известно, что всей семьей они плавали под поверхностью воды в маске с дыхательной трубкой, после чего произошла атака.

Сообщается, что приближение акул видели ее родственники, которые принялись кричать девушке, но она их не услышала.

Ее окровавленное тело с откушенной рукой достали из воды, но она умерла в машине врачей.

Как писала «Фраза», дайверы показали кровожадное побоище акул за добычу.

Ранее на Гавайях акула загрызла туриста.