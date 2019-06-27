В Антарктиде откопали огромного монстра, живущего около 70 миллионов лет назад

В Антарктиде охотники за окаменелостями откопали останки огромной морской рептилии, которая поразительно напоминает Лохнесское чудовище. Как выяснили журналисты «Фразы», существо в длину достигает более 12 метров, весит около 15 тонн и является крупнейшим найденным эласмозавром — представителем семейства из ряда плазеозавров.

По информации исследователей, загадочное существо жило около 70 миллионов лет назад в течение Мелового периода одновременно с динозаврами, сообщает Cretaceous Research.

Находка является одной из наиболее полных древних окаменелостей, которые когда-либо удавалось обнаружить в Антарктиде.

Впервые останки величественного существа отыскали в 1989 году, в ходе одной из экспедиций исследователей Аргентинского Антарктического Института на остров Сеймур. Выкопать сразу их было невозможно, поскольку для этого нужны были как соответствующие погодные условия, так и ресурсы.

Эласмозавры принадлежат к ряду плезеозавров, которые являются одними из крупнейших морских существ мелового периода. Они выглядят как большие ламантины с длинными шеями, как у жирафов, и с головами, напоминающими змеиные. Однако, в отличие от ламантинов, животные имеют трое ласт вместо четырех.

Ранее «Фраза» сообщала, что в декабре 2017 года ученые нашли во льдах Антарктиды бактерии, которые подтверждают возможность жизни за пределами Земли.

В ноябре 2018 года ученые нашли подо льдами Антарктики следы древних континентов.