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Экранизация повести Кузьмы Скрябина «Я, «Победа» и Берлин» выйдет в конце 2020 года

Экранизация повести Кузьмы Скрябина «Я, «Победа» и Берлин» выйдет в конце 2020 года

Кинокомпания Star Media работает над фильмом «Я, „Победа“ и Берлин», который является экранизацией одноименной повести известного музыканта Кузьмы Скрябина. Как выяснили журналисты «Фразы», премьера ленты планируется на следующий год.

С течением времени его песни приобретают новое значение, а литературные произведения получают новое прочтение, ведь творчество Кузьмы Скрябина остается весьма актуальным в сегодняшних условиях, сообщает CUT Insight.

Один из продюсеров экранизации «Я, „Победа“ и Берлин» Алексей Терентьев рассказывает, что эта повесть пропагандирует дух выносливости, мужества, позитивного мышления и несокрушимого желания идти вперед к новым свершениям и победам. Именно об этом, убежден кинематографист, крайне важно помнить современным украинцам в нынешние непростые времена.

События будущего фильма разворачиваются в начале 1990-х. Молодой музыкант по прозвищу Кузьма покупает старый автомобиль «Победа». Парень отправляется на этой машине в Берлин, где хочет обменять ее на шестисотый «Мерседес». В дорогу он отправляется вместе с другом, который планирует продать в Германии старые советские манекены. А в самом Берлине Кузьма знакомится с местным рок-музыкантом, подталкивает главного героя впервые выйти на зарубежную сцену. Всё это путешествие в столицу Германии переполняется множеством забавных коллизий.

«Мы стремимся на ярком примере кумира Кузьмы Скрябина донести каждому то, что из любой непредвиденной ситуации вполне можно выйти при помощи чувства юмора, сообразительности и изобретательности», — говорит Влад Ряшин, основатель и продюсер кинокомпании Star Media.

Проект фильма об этой «победной» истории взросления принимает участие в 12 конкурсе кинопроектов Государственного агентства Украины по вопросам кино. Победители конкурса получают государственное финансирование.

Накануне выхода ленты на широкие экраны состоится ряд концертов в крупных городах Украины. Во время этих шоу популярные артисты исполнят шлягеры Кузьмы Скрябина, которые прозвучат и в самом фильме.

Доходы от проката после всех необходимых и предусмотренных законодательством отчислений в полном объеме будут направляться в Благотворительный Фонд имени Кузьмы Скрябина. Эта организация, собственно, как и сам музыкант при жизни, щедро сеет добро во всем мире. Средства из него перечисляются на помощь детям-сиротам, детским домам, больницам, украинской армии, военным в госпиталях, а также на проведение культурных массовых мероприятий в память о жизни и творческой деятельности Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина).

Напомним, повесть «Я, „Победа“ и Берлин» является частично автобиографической. С этого произведения в 2006 году началась литературная карьера Андрея Кузьменко. Повесть получила широкую известность среди читателей, после чего вышел целый ряд других произведений музыканта-литератора. 2 февраля 2015 он погиб в результате ДТП.

Тэги: общество, кино, культура, премьера, Кузьма Скрябин

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