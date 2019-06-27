В Киеве мужчина утонул в бассейне известного фитнес-клуба

Вечером среды, 26 июня, в Киеве на улице Михаила Драгоманова, 40г (Дарницкий район) в известном фитнес-клубе Sport Life произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в бассейне утонул мужчина.

Как передает «Информатор», на вид ему около сорока лет.

Приехавшие врачи лишь зафиксировали его смерть.

Очевидцы говорят, что заметили, что мужчина не двигается, после чего достали его из воды в бессознательном состоянии. Люди принялись оказывать ему первую помощь.

Также сообщается, что «дежурный тренер также попытался оказать помощь, но потом исчез». После этого «пришел медик клуба, но действия были бессильны».

После этого администрация закрыла бассейн «по техническим причинам».

Причиной смерти называют остановку сердца.

Как писала «Фраза», в Мукачево в аквапарке утонул маленький мальчик.