Как правильно выбрать вяленую и сушеную рыбу?

В ток-шоу «Правила выживания» на «Интере» ведущий Александр Лукьяненко вместе с экспертами проекта продолжает рассказывать телезрителям, на что следует обращать внимание при выборе товаров и услуг, а также о том, как защитить себя от обмана продавцов и производителей. Как выяснили журналисты «Фразы», в четверг, 27 июня, в 14:45 вы сможете увидеть выпуск, посвященный сушеной и вяленой рыбе.

Ученые доказали, что благодаря повышенной концентрации питательных веществ сушеная и вяленая рыба очень полезна для здоровья. В ней содержится много омега-кислот, витаминов и минералов. Но выбирать такую рыбу нужно с особым вниманием, ведь именно летом она является рекордсменом по количеству отравлений. Нарушения правил заготовки и длительное хранение рыбы в неподходящих условиях могут привести к фатальным последствиям. Как не стать жертвой смертельных инфекций?

«Заболеть после употребления в пищу несвежей или недостаточно просоленной рыбы очень даже реально, особенно в жаркое время года, — говорит эксперт ток-шоу „Правила выживания“, врач-инфекционист Юрий Жигарев. — В полости такой рыбы часто можно обнаружить личинки паразитов. Попав в организм человека, они могут вызвать серьезные заболевания. Самым опасным является ленточный гельминт, длина которого может достигать 10 метров. Также опасны для человека бактерии ботулизма, которые могут оказаться в рыбе в результате нарушения технологии приготовления или условий ее хранения. Если желание съесть сушеную рыбу перевешивает страх попасть на больничную койку, по крайней мере, хорошенько проверьте товар и ни в коем случае не покупайте рыбу, которая хранится на солнце».

В каких условиях должна храниться вяленая рыба? Сколько соли содержится в одной сушеной рыбе и безопасно ли ее употребление для организма? Чем лучше утолять жажду после дегустации соленой рыбки? Из чего делают рыбные снеки? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Правил выживания»: соведущая и автор сюжетов программы Вера Борсук; исполнительный директор общественной организации «Союз потребителей Украины» Максим Несмиянов; директор по качеству на производстве по изготовлению сушеной и вяленой рыбы Галина Дудник; начальник Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин; заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках Оксана Ромас; врач-инфекционист Юрий Жигарев; врач-диетолог Катерина Кондратюк. Звездный эксперт ток-шоу — шоумен Дмитрий Коляденко.

«Очень люблю рыбу, но недавно столкнулся с недобросовестностью продавцов и пережил сильнейшее отравление, — рассказывает Дмитрий Коляденко. — Это было ужасно. Четыре дня провел дома, думал, что умираю. К счастью, все позади. Теперь знаю, насколько опасно подхватить пищевую инфекцию летом. А посмотрев в студии „Правил выживания“ несколько сюжетов, снятых скрытой камерой, понимаю, почему это происходит. Как можно хранить рыбу без холодильника в 35-градусную жару, да еще возле туалета? Нам, покупателям, нужно быть очень бдительными! Чтобы обезопасить себя, надо приобретать рыбу только у проверенных производителей, обходя рынки стороной. Дорогие зрители телеканала „Интер“, берегите себя и прислушивайтесь к советам экспертов ток-шоу „Правила выживания“. Это может спасти вашу жизнь!»

Ток-шоу «Правила выживания» — единственная в стране реальная «Книга жалоб и предложений», куда со своим вопросом или проблемой может обратиться любой человек. Если вы или ваши близкие столкнулись с некачественными товарами или услугами, пишите на сайте проекта pravyla.inter.ua или звоните на горячую линию: 067 879 55 91.