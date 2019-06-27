Средства от легализации игорного бизнеса следует направлять на поддержку спорта, — нардеп Палатный

Депутаты нового созыва Верховной Рады должны легализовать рынок игорного бизнеса в Украине, что позволит ежегодно наполнять государственную казну на 4-5 млрд гривен и создавать дополнительные рабочие места. Часть из этих средств необходимо направлять на развитие сферы физической культуры и спорта. Такое мнение озвучил народный депутат Украины, председатель парламентского комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артур Палатный, комментируя планы президента Украины Владимира Зеленского отменить запрет на азартные игры.

По словам народного депутата, тотальный запрет азартных игр в Украине привела к тенизации этого рынка и отсутствии прозрачного контроля со стороны органов власти за этой сферой. Каждый год госбюджет теряет миллиарды гривен потенциальных уплаченных налогов из-за отсутствия четких правил функционирования игорного бизнеса.

«Законодательный запрет игорного бизнеса в 2009 году рассматривался как вынужденная, но временная мера, чтобы дать возможность исполнительным органам власти более качественно урегулировать эту сферу деятельности и разработать более совершенное законодательство. На сегодняшний день имеем неутешительный результат — игорный бизнес существует нелегально, не платит налоги, а кроме того еще выступает дополнительным источником коррупции и организованной криминалитета. Из-за этого государство теряет серьезные суммы налоговых поступлений, которые могли бы наполнять бюджет страны и направляться на различные инфраструктурные, спортивные или просветительские проекты», — считает Палатный.

Политик привел пример некоторых европейских стран, где законодательно урегулированный игорный бизнес приносит доходы, часть из которых используется на сферу культуры и спорта.

«Ориентировочный годовой объем игорного бизнеса в Европе составляет около 30 млрд евро. При существующей системе налогообложения бюджет ЕС ежегодно получает более 4 миллиардов евро. Во Франции, Германии и Италии на эти деньги строят театры и учреждения культуры, в США, Канаде и Нидерландах средства направляются на финансирование спортивных соревнований. Считаю, что в Украине также необходимо законодательно предусмотреть фиксированный процент отчислений от легализации игорного бизнеса в поддержку физической культуры и спорта. В условиях внешней агрессии мы обязаны воспитывать сильную и здоровую нацию», — отметил Палатный.

При этом народный депутат подчеркнул, что нужно ограничивать доступ к игровым автоматам для широких слоев населения и по аналогии некоторых европейских стран открывать казино и игорные заведения только в дорогих гостиницах, аэропортах, специальных точках, а вход в такие заведения только по паспорту для идентификации личности.

«В течение двух каденций работы в Верховной Раде я видел более десяти законопроектов, которые в разной степени регулировали рынок азартных игр, лотерей и казино. Некоторые из них были отозваны, некоторые сняты через имеющуюся коррупционную или лоббистскую составляющую, некоторые проекты законов прошли этап регистрации, но так и не были рассмотрены в сессионном зале. В новоизбранной Раде перспективу иметь лишь тот законопроект, который будет отражать интересы, и учитывать позиции всех заинтересованных сторон и участников рынка», — сказал Палатный.