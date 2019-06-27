Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Средства от легализации игорного бизнеса следует направлять на поддержку спорта, — нардеп Палатный

Средства от легализации игорного бизнеса следует направлять на поддержку спорта, — нардеп Палатный

Депутаты нового созыва Верховной Рады должны легализовать рынок игорного бизнеса в Украине, что позволит ежегодно наполнять государственную казну на 4-5 млрд гривен и создавать дополнительные рабочие места. Часть из этих средств необходимо направлять на развитие сферы физической культуры и спорта. Такое мнение озвучил народный депутат Украины, председатель парламентского комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артур Палатный, комментируя планы президента Украины Владимира Зеленского отменить запрет на азартные игры.

По словам народного депутата, тотальный запрет азартных игр в Украине привела к тенизации этого рынка и отсутствии прозрачного контроля со стороны органов власти за этой сферой. Каждый год госбюджет теряет миллиарды гривен потенциальных уплаченных налогов из-за отсутствия четких правил функционирования игорного бизнеса.

«Законодательный запрет игорного бизнеса в 2009 году рассматривался как вынужденная, но временная мера, чтобы дать возможность исполнительным органам власти более качественно урегулировать эту сферу деятельности и разработать более совершенное законодательство. На сегодняшний день имеем неутешительный результат — игорный бизнес существует нелегально, не платит налоги, а кроме того еще выступает дополнительным источником коррупции и организованной криминалитета. Из-за этого государство теряет серьезные суммы налоговых поступлений, которые могли бы наполнять бюджет страны и направляться на различные инфраструктурные, спортивные или просветительские проекты», — считает Палатный.

Политик привел пример некоторых европейских стран, где законодательно урегулированный игорный бизнес приносит доходы, часть из которых используется на сферу культуры и спорта.

«Ориентировочный годовой объем игорного бизнеса в Европе составляет около 30 млрд евро. При существующей системе налогообложения бюджет ЕС ежегодно получает более 4 миллиардов евро. Во Франции, Германии и Италии на эти деньги строят театры и учреждения культуры, в США, Канаде и Нидерландах средства направляются на финансирование спортивных соревнований. Считаю, что в Украине также необходимо законодательно предусмотреть фиксированный процент отчислений от легализации игорного бизнеса в поддержку физической культуры и спорта. В условиях внешней агрессии мы обязаны воспитывать сильную и здоровую нацию», — отметил Палатный.

При этом народный депутат подчеркнул, что нужно ограничивать доступ к игровым автоматам для широких слоев населения и по аналогии некоторых европейских стран открывать казино и игорные заведения только в дорогих гостиницах, аэропортах, специальных точках, а вход в такие заведения только по паспорту для идентификации личности.

«В течение двух каденций работы в Верховной Раде я видел более десяти законопроектов, которые в разной степени регулировали рынок азартных игр, лотерей и казино. Некоторые из них были отозваны, некоторые сняты через имеющуюся коррупционную или лоббистскую составляющую, некоторые проекты законов прошли этап регистрации, но так и не были рассмотрены в сессионном зале. В новоизбранной Раде перспективу иметь лишь тот законопроект, который будет отражать интересы, и учитывать позиции всех заинтересованных сторон и участников рынка», — сказал Палатный.

Тэги: Артур Палатный

Комментарии

Статьи

26.06.19 09:17

Дешевый заем взяли дорого: чтобы погасить старые долги, Украина продолжает брать новые

Автор: Александр Карпец

Интервью

24.06.19 11:02

Андрей Шахов: Победа наших ребят на чемпионате мира откроет глаза некоторым тренерам

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
27.06.19 09:02

Приколы нашего Квартала: успехи Зе! за первый месяц президентства

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Мир на Донбассе — что сейчас происходит в Станице Луганской и почему это может стать концом войны
27.06.19 13:16

Мир на Донбассе — что сейчас происходит в Станице Луганской и почему это может стать концом войны

Автор: Андрей Хрусталев, «Вести»

Выбор редакции
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Синоптики рассказали о похолодании по всей Украине

Синоптики рассказали о похолодании по всей Украине
27.06.19 11:47
925
Последние новости
27.06.19 14:20

В Антарктиде откопали огромного монстра, живущего около 70 миллионов лет назад
27.06.19 13:49

На Волыни сорвавшийся с цепи пес искусал маленькую девочку
27.06.19 13:04

В Киеве мужчина утонул в бассейне известного фитнес-клуба
27.06.19 12:29

Экранизация повести Кузьмы Скрябина «Я, «Победа» и Берлин» выйдет в конце 2020 года
27.06.19 12:18

Темно как ночью: на Киев обрушилась аномальная буря
27.06.19 12:04

Меркель вновь «кинуло в дрожь»
27.06.19 11:54

Как правильно выбрать вяленую и сушеную рыбу?
Фото и Видео
Сильные ливень подтопил Киев: появилось видео
Сильные ливень подтопил Киев: появилось видео
Сильные ливень подтопил Киев: появилось видео
Сильные ливень подтопил Киев: появилось видео
На Волыни сорвавшийся с цепи пес искусал маленькую девочку
На Волыни сорвавшийся с цепи пес искусал маленькую девочку
Меркель вновь «кинуло в дрожь»
Меркель вновь «кинуло в дрожь»
Тысячи верующих УПЦ отметили день перенесения мощей преподобномученицы Анастасии Римляныни с Волыни в Житомир
Тысячи верующих УПЦ отметили день перенесения мощей преподобномученицы Анастасии Римляныни с Волыни в Житомир
На Сумщине жестоко избили бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина
На Сумщине жестоко избили бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина
Ночью в Киеве сбили пешехода – он погиб (18+)
Ночью в Киеве сбили пешехода – он погиб (18+)
На складах под Киевом вспыхнул гигантский пожар
На складах под Киевом вспыхнул гигантский пожар
В сеть попало видео крупного ДТП на Одесской трассе
В сеть попало видео крупного ДТП на Одесской трассе
В Киеве у злостного неплательщика алиментов отобрали яхту
В Киеве у злостного неплательщика алиментов отобрали яхту
В столичном Голосеевском монастыре приглашают в училище новых студентов
В столичном Голосеевском монастыре приглашают в училище новых студентов
fraza.ua
Новости блогосферы
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко
16.06.19 11:59

Мечтающий стать депутатом от команды Зе, Святослав Юраш соврал о своей жене-сатанистке
13.06.19 17:09

Семейка «адамсов»... сорри - Юрашей, под прикрытием Зеленского, готовится к атаке на УПЦ

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.