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В Харькове пьяный мужчина похитил ребенка прямо с детской площадки

В Харькове пьяный мужчина похитил ребенка прямо с детской площадки

На днях в Харькове в жилом массиве Салтовка произошло серьезное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там пьяный мужчина похитил ребенка прямо с детской площадки.

Мама ребенка Мария рассказала, что ее дети гуляли на площадке. Старший, которому 4,5 года, катался на велобеге, а в это время она помогала младшему собирать игрушки. В какой-то момент она заметила, что рядом нет старшего сына, сообщает SQ.

Она начала звать мальчика и один из парней, находившийся рядом, рассказал, как видел, что к мальчугану подошел пьяный мужчина, взял за руку и повел с собой.

Побежав в указанном направлении, женщина увидела мужчину с ее ребенком, однако незнакомец начал утверждать, что это его сын. С боями ребенка удалось отобрать у мужчины. Но пьяный не отставал от женщины, из-за чего она с ребенком зашла в супермаркет и вызвала полицию. Незнакомца охрана магазина не пустила внутрь.

Сотрудники правоохранительных органов пообещали патрулировать район, но, выйдя из магазина, женщина снова увидела того же мужчину. Мария снова вызвала полицию и прибывшие сотрудники забрали мужчину в участок. Впрочем, он все отрицал, утверждая, что у самого есть жена и ребенок.

Ранее «Фраза» сообщала, что 20 октября 2017 года в Киеве на Оболони неизвестная женщина похитила двухмесячного младенца и скрылась с ним в неизвестном направлении, когда отец младенца пришел вместе с грудничком в детский сад, чтобы забрать старшую дочь.

Выяснилось, что похитителями младенца из столичного детского сада оказалась семейная пара из Вышгорода, потерявшая собственного ребенка.

В январе 2018 года в Херсоне трое уличных грабителей попытались похитить ребенка из коляски у местной жительницы во время прогулки.

В марте того же года в Киеве с парковки украли 8-летнюю девочку Веру Шумейко. Ее отец Тимофей, который при этом подвергся нападению, заявил, что есть угроза вывоза ребенка через территорию «Донецкой народной республики» за пределы Украины. В то же время женщина, назвавшаяся мамой девочки, написала в комментарии к этой новости, что ее бывший муж Тимофей Шумейко выкрал детей и морально издевался над ними.

В начале января 2019 года в Борисполе под Киевом неизвестный мужчина пытался похитить 11-летнего мальчика.

В середине января в одном из детских садиков Белой Церкви (Киевская область) пытались украсть ребенка.

29 мая, в Киеве из детского садика № 385, который расположен на улице Сормовская, 5, украли ребенка.

Советы экспертов о том, как избежать похищения ребенка, можно прочитать здесь.

Тэги: полиция, Харьков, ребенок, похищение, новости Украины

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