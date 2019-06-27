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Стали известны размеры бюллетеней и номера партий на выборах в Раду

Стали известны размеры бюллетеней и номера партий на выборах в Раду

В выборах в Верховную Раду, которые пройдут 21 июля, будет участвовать двадцать одна партия. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщили в ЦИК.

Там уже присвоили порядковые номера партиям. В бюллетене они будут располагаться в следующем порядке:

1) «Оппозиционный блок»; 2) «Сила и честь»; 3) ВО «Батькивщина»; 4) «Патриот»; 5) «Сила людей»; 6) «Оппозиционная платформа – За жизнь»; 7) «Партия зеленых Украины»; 8) ВО «Факел»; 9) объединение «Самопомощь»; 10) «Европейская солидарность»; 11) «Украинская стратегия Гройсмана»; 12) «Гражданская позиция»; 13) «Социальная справедливость»; 14) «Слуга народа»; 15) «Сила права»; 16) «Радикальная партия»; 17) «Партия Шария»; 18) «Голос»; 19) «Независимость»; 20) «Аграрная партия»; 21) ВО «Свобода».

По партийным спискам в Верховную Раду будут избираться 2674 человек.

По 199 мажоритарным округам пойдут 3171 человек, 1735 из которых – самовыдвиженцы.

Также сообщается, что ЦИК уже утвердила форму и текст избирательного бюллетеня.

Сообщается, что текст бюллетеня со списком партий «печатается с одной стороны на государственном украинском языке на одном листе размером 200х600 мм голубовато-серого цвета».

В то же время, в ЦИК сообщили, что «в одномандатных избирательных округах бюллетени изготавливаются по разным размерам в зависимости от количества зарегистрированных кандидатов в народные депутаты». Процедура такая: до шести кандидатов размером 200х200 мм, до 11 кандидатов размером 200х300 мм, до 18 кандидатов размером 200х400 мм, до 33 кандидатов размером 200х600 мм, до 50 кандидатов размером 200х800 мм.

Отмечается, что в бюллетене «указываются в алфавитном порядке фамилии, имена (все имена) и отчество (при наличии) зарегистрированных в соответствующем округе кандидатов. При этом в случае полного совпадения данных сведения о кандидатах размещаются в бюллетене в порядке возрастания дат рождения».

В ЦИК напоминают, что текст бюллетеня «печатается с одной стороны на государственном украинском языке на одном листе песочного цвета».

Также, сообщается, что на бюллетене «во всех округах содержится двухцветный водяной знак и защитные волокна с использованием защитных графических антисканерных элементов, выполненных с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску вследствие термовлияния».

Кроме этого, «на бюллетене также будет выполнен номер избирательного участка высокой печатью с применением защитной краски, которая проявляется на обороте избирательного бюллетеня».

Как писала «Фраза», известного блогера Анатолия Шария сняли с выборов в Раду.

Ранее суд разрешил Саакашвили идти на выборы в Раду.

Тэги: политика, выборы народных депутатов, новости Украины, Выборы-2019

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