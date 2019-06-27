Стало известно, когда и где встретятся Путин и Трамп

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп все же встретятся. Как выяснили журналисты «Фразы», это подтвердили в Белом доме.

У американского лидера заявили, что встреча с главой Кремля пройдет в Осаке в пятницу, 28 июня, в рамках саммита G20. Начало встречи – в 8-00 по киевскому времени.

Также известно, что на следующий день Дональд Трамп проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

Как писала «Фраза», Трамп подтвердил встречу с Путиным, заявив, что хочет «поладить с Россией».

Ранее Трамп вляпался в сексуальный скандал.