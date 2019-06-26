Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

У Зеленского задумались о переносе столицы из Киева в другой город

У Зеленского задумались о переносе столицы из Киева в другой город

В Администрации президента Владимира Зеленского подумывают о переносе столицы Украины из Киева в другой город. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

Как передает «Рен-ТВ», сенсационную новость член фракции «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» озвучил в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Рабиновича, в команде Зеленского твердо уверены, что столицу нужно перенести из Киева в другое место.

Нардеп отметил, что эта информация «официальная», хотя сам лично он считает ее «анекдотичной».

Как писала «Фраза», у Зеленского почти решили судьбу здания Администрации президента.

Ранее сообщалось, что у Зеленского не против реализовать давнюю идею Кучмы и Медведчука.

Тэги: Киев, Украина, общество, политика, столица, 112, Вадим Рабинович, Владимир Зеленский, новости Украины

Комментарии

Статьи

26.06.19 09:17

Дешевый заем взяли дорого: чтобы погасить старые долги, Украина продолжает брать новые

Автор: Александр Карпец

Интервью

24.06.19 11:02

Андрей Шахов: Победа наших ребят на чемпионате мира откроет глаза некоторым тренерам

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
25.06.19 10:19

Выдавая гражданство жителям ЛДНР, Россия гарантирует... целостность Украины?

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала
26.06.19 16:27

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Автор: Николай Полозов, «Апостроф»

Выбор редакции
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 26 июня 2019 года

Главные новости за 26 июня 2019 года
26.06.19 19:00
671
Последние новости
26.06.19 21:27

В сеть попало видео крупного ДТП на Одесской трассе
26.06.19 20:43

У Зеленского задумались о переносе столицы из Киева в другой город
26.06.19 20:10

Украина решила «свалить» из «дискредитированной» ПАСЕ
26.06.19 19:42

Россия успешно торгует «черным золотом» из «ЛДНР», ‒ СМИ
26.06.19 19:17

Андрей Герус «продал» Центрэнерго окружению Януковича за $20 млн в месяц
26.06.19 19:03

В УПЦ подвели итоги торжеств в честь Митрополита Онуфрия
26.06.19 19:00

Главные новости за 26 июня 2019 года
Фото и Видео
В сеть попало видео крупного ДТП на Одесской трассе
В сеть попало видео крупного ДТП на Одесской трассе
В сеть попало видео крупного ДТП на Одесской трассе
В сеть попало видео крупного ДТП на Одесской трассе
В Киеве у злостного неплательщика алиментов отобрали яхту
В Киеве у злостного неплательщика алиментов отобрали яхту
В столичном Голосеевском монастыре приглашают в училище новых студентов
В столичном Голосеевском монастыре приглашают в училище новых студентов
Американка пережила длительную клиническую смерть и говорит, что видела рай
Американка пережила длительную клиническую смерть и говорит, что видела рай
Адская жара в Европе до конца недели может убить тысячи людей
Адская жара в Европе до конца недели может убить тысячи людей
Украинский учёный: исследование армянских документов должно стать одной из прерогатив современной истории
Украинский учёный: исследование армянских документов должно стать одной из прерогатив современной истории
В России выпускникам подарили торт, украшенный... надгробными плитами с их фотографиями
В России выпускникам подарили торт, украшенный... надгробными плитами с их фотографиями
Под Киевом эпично перевернулась фура
Под Киевом эпично перевернулась фура
В Киеве задержан подозреваемый в финансировании боевиков
В Киеве задержан подозреваемый в финансировании боевиков
Ночью в Киеве сгорел пивной МАФ
Ночью в Киеве сгорел пивной МАФ
fraza.ua
Новости блогосферы
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко
16.06.19 11:59

Мечтающий стать депутатом от команды Зе, Святослав Юраш соврал о своей жене-сатанистке
13.06.19 17:09

Семейка «адамсов»... сорри - Юрашей, под прикрытием Зеленского, готовится к атаке на УПЦ

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.