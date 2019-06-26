У Зеленского задумались о переносе столицы из Киева в другой город

В Администрации президента Владимира Зеленского подумывают о переносе столицы Украины из Киева в другой город. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

Как передает «Рен-ТВ», сенсационную новость член фракции «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» озвучил в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Рабиновича, в команде Зеленского твердо уверены, что столицу нужно перенести из Киева в другое место.

Нардеп отметил, что эта информация «официальная», хотя сам лично он считает ее «анекдотичной».

Как писала «Фраза», у Зеленского почти решили судьбу здания Администрации президента.

Ранее сообщалось, что у Зеленского не против реализовать давнюю идею Кучмы и Медведчука.