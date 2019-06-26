Украина решила «свалить» из «дискредитированной» ПАСЕ

Украинская делегация решила прекратить участие в Парламентской ассамблее совета Европы после того, как полномочия россиян были восстановлены в полном объеме. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Корреспондент», ссылаясь на заявление главы украинской делегации Владимира Арьева.

По словам Арьева, европейцы «проигнорировали убитых, наплевали на раненых и искалеченных, забыли о пострадавших».

«Более 5 лет мы держали агрессора, преступников вне ПАСЕ. Все время их пытались вернуть разными путями: давили, шантажировали. Украинская делегация выдержала ‒ не выдержал Совет Европы», ‒ отметил он.

По его мнению, следующий созыв Верховной Рады должен будет сам решить, участвовать ему в работе «дискредитированной организации» или нет.

Как писала «Фраза», Европа начинает заигрывать в Путиным: РФ вернули право голоса в ПАСЕ.

Позднее в Украине задумались о «циничной ответке» за унижение в ПАСЕ.