Россия успешно торгует углем, добытым на шахтах «отдельных районов» Донбасса. Как выяснили журналисты «Фразы», «черное золото» из ОРДЛО поставляется сразу в 19 стран мира.

Как передает «Лига», основными потребителями угля из «ЛДНР» являются страны Европы и Турция. Причем география неподконтрольного Украине импорта постоянно расширяется ‒ в частности, к списку покупателей добавились Грузия, Египет и Канада.

Согласно данным издания, Турция с марта 2017-го года по декабрь 2018-го года купила почти 3 миллиона тонн угля из «ЛДНР». Второй по объемам закупок оказалась Румыния ‒ 1,02 миллиона тонн, третьей ‒ Бельгия (876 990 тонн). За ними следуют Польша (333 132 тонны) и Болгария (129 176 тонн).

Общий же объем поставок за отчетный период составил приблизительно 5,96 млн тонн. Утверждается, что именно за счет «уголной» контрабанды россияне финансируют так называемые «ДНР» и «ЛНР». Финансовую связь стороны поддерживают через банковскую систему другой непризнанной «республики» ‒ Южной Осетии.

«Половина топлива, которое попадает из Донбасса в РФ потребляется предприятиями в Ростовской области ‒ основной потребитель Новочеркасская ГРЭС (входит в структуру Газпрома), остальное — идет на экспорт в другие страны», ‒ рассказал журналистам источник в ДТЭК Рината Ахметова.

Контрабандой добытого угля в Россию занимается компания беглого бизнесмена Сергея Курченко ‒ «Газ Альянс». Фирма является монополистом на своем рынке.

Как писала «Фраза», ДТЭК Рината Ахметова развивает добычу украинского газа и угля.

Ранее выяснилось, в Белоруссии «нашли» гигантские запасы угля и уже успешно «впаривают» его Украине.