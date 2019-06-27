Андрей Герус «продал» Центрэнерго окружению Януковича за $20 млн в месяц, - СМИ

Представитель Президента в Кабмине Андрей Герус стал негласным куратором смены курса государственной компании «Центрэнерго» с отечественного угля на сырье из оккупированных территорий Луганской и Донецкой области (ОРДЛО). Как пишет «Народная правда», об этом сообщает источник на рынке, знакомый с ситуацией.

«Кураторство» над этим процессом Герус якобы получил по согласованию с главой Офиса президента Андреем Богданом и советником секретаря СНБО, экс-менеджером Александра Януковича Сергеем Кузярой.

Ранее сообщалось, что окружение главы государства договорилось со старой командой о возвращении кураторов предприятия «Центрэнерго» времён Януковича. Одним из них стал Виталий Беляков, бывший руководитель «Донбасский расчетно-финансовый центр». После революции Беляков продолжил свою деятельность на территориях, подконтрольных «ДНР» и «ЛНР». СМИ сообщали, что директором «Центрэнерго» должен быть назначен его ставленник Владимир Потапенко, что и подтвердилось.

Протокол о назначении Потапенко есть в распоряжении редакции «Народная правда».

По данным источника «Народная правда», Беляков также договорился о назначении коммерческим директором «Центрэнерго» своего кума — Александра Уварова. Он уже находился раньше на этой должности при Януковиче. «Уваров пообещал Герусу, Богдану и Коломойскому, что за „помощь“ в организации новой схемы работы — через оккупированные территории и Беларусь, а также за политическую поддержку процесса — он будет готов ежемесячно перечислять $20 млн.», — отметил источник.

По его словам, Уваров и Герус уже договорились с белорусской стороной о создании на территории г. Ельск (в 25 км от украинской границы) базы для перегрузки угля из ОРДЛО.

Также, по данным источника, временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов распространил негласное разрешение на восстановление работы всех нелегальных «копанок» на территории Донецкой и Луганской области.

«Операционным управлением добычей и поставками непосредственно в регионе должен заниматься новый глава Донецкой облгосадминистрации Павел Александрович Кириленко, бывший военный прокурор, уроженец Крыма, который работал раньше во Львовской области. Его кандидатуру сегодня внес на рассмотрение Кабмина Президент Зеленский и утвердило правительство», — сказал источник.

«Народная правда» напоминает:ранее о том, что он намерен заниматься вопросами поставки угля из оккупированных территорий заявлял фактический советник секретаря СНБО Сергей Кузяра. Также СМИ сообщали, что Кузяра планирует пролоббировать назначение Андрея Геруса на должность министра энергетики в новом правительстве после выборов в Раду.