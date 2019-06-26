Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В УПЦ подвели итоги торжеств в честь Митрополита Онуфрия

В УПЦ подвели итоги торжеств в честь Митрополита Онуфрия

Участие в торжествах Украинской Православной Церкви в честь Блаженнейшего Митрополита Онуфрия представителей Поместных Церквей означает признание Мировым Православием каноничности УПЦ и ее Предстоятеля как единого Митрополита Киевского и всея Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом написал на своей странице в Фейсбук заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич, сообщает Центр информации УПЦ.

«Приехали гости из Поместных Церквей, прямо говорили, что "наше пребывание здесь означает не что иное, как поддержку канонической Церкви" (слова митрополита Карфагенского Мелетия). Все они в своих официальных текстах обращались к Митрополиту Онуфрию с титулом "Блаженнейший" и "Митрополит Киевский и всея Украины"», - написал он.

Такое обращение, поясняет протоиерей, означает признание Мировым Православием Блаженнейшего Онуфрия единственным православным Митрополитом Киевским и всея Украины, вопреки прогнозам Фанара.

«Помните прошлогоднее письмо патриарха Константинопольского Варфоломея, где он писал Блаженнейшему, что после Объединительного Собора (Собор ПЦУ от 15 декабря – прим. ред.) Блаженнейший не вправе носить титул "Митрополит Киевский и всея Украины»? Так вот, никто из Поместных Церквей этих придуманных Фанаром фантазий не признает, а продолжает признавать и обращаться к Митрополиту Онуфрию как к "Митрополиту Киевскому и всея Украины"», - отметил протоиерей Николай Данилевич.

Он также добавил, что эти обращения имели не личный характер отдельных иностранных епископов, выражая их собственную точку зрения, а были использованы в официальных текстах приветствий за подписью Предстоятелей Поместных Церквей.

«Никто не оспаривает титул "Митрополит Киевский и всея Украины". Для всех Поместных Церквей, кроме Фанара, именно Онуфрий является законным митрополитом Киевским и всея Украины», - написал замглавы ОВЦС УПЦ.

Как сообщалось, 24-25 июня в Киево-Печерской лавре прошли торжества в честь Дня ангела, 5-летия интронизации и 75-летия Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, в которых приняли участие тысячи верующих со всей Украины, а также представители Поместных Православных Церквей.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ четыре новых архиепископа и один митрополит.

Тэги: общество, православие, Митрополит Онуфрий, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

26.06.19 09:17

Дешевый заем взяли дорого: чтобы погасить старые долги, Украина продолжает брать новые

Автор: Александр Карпец

Интервью

24.06.19 11:02

Андрей Шахов: Победа наших ребят на чемпионате мира откроет глаза некоторым тренерам

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
25.06.19 10:19

Выдавая гражданство жителям ЛДНР, Россия гарантирует... целостность Украины?

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала
26.06.19 16:27

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Автор: Николай Полозов, «Апостроф»

Выбор редакции
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 26 июня 2019 года

Главные новости за 26 июня 2019 года
26.06.19 19:00
299
Последние новости
26.06.19 20:10

Украина решила «свалить» из «дискредитированной» ПАСЕ
26.06.19 19:42

Россия успешно торгует «черным золотом» из «ЛДНР», ‒ СМИ
26.06.19 19:17

Андрей Герус «продал» Центрэнерго окружению Януковича за $20 млн в месяц
26.06.19 19:03

В УПЦ подвели итоги торжеств в честь Митрополита Онуфрия
26.06.19 19:00

Главные новости за 26 июня 2019 года
26.06.19 16:45

В Киеве у злостного неплательщика алиментов отобрали яхту
26.06.19 16:04

В столичном Голосеевском монастыре приглашают в училище новых студентов
Фото и Видео
В Киеве у злостного неплательщика алиментов отобрали яхту
В Киеве у злостного неплательщика алиментов отобрали яхту
В Киеве у злостного неплательщика алиментов отобрали яхту
В Киеве у злостного неплательщика алиментов отобрали яхту
В столичном Голосеевском монастыре приглашают в училище новых студентов
В столичном Голосеевском монастыре приглашают в училище новых студентов
Американка пережила длительную клиническую смерть и говорит, что видела рай
Американка пережила длительную клиническую смерть и говорит, что видела рай
Адская жара в Европе до конца недели может убить тысячи людей
Адская жара в Европе до конца недели может убить тысячи людей
Украинский учёный: исследование армянских документов должно стать одной из прерогатив современной истории
Украинский учёный: исследование армянских документов должно стать одной из прерогатив современной истории
В России выпускникам подарили торт, украшенный... надгробными плитами с их фотографиями
В России выпускникам подарили торт, украшенный... надгробными плитами с их фотографиями
Под Киевом эпично перевернулась фура
Под Киевом эпично перевернулась фура
В Киеве задержан подозреваемый в финансировании боевиков
В Киеве задержан подозреваемый в финансировании боевиков
Ночью в Киеве сгорел пивной МАФ
Ночью в Киеве сгорел пивной МАФ
В Хмельницкой области произошло масштабное кровавое ДТП
В Хмельницкой области произошло масштабное кровавое ДТП
fraza.ua
Новости блогосферы
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко
16.06.19 11:59

Мечтающий стать депутатом от команды Зе, Святослав Юраш соврал о своей жене-сатанистке
13.06.19 17:09

Семейка «адамсов»... сорри - Юрашей, под прикрытием Зеленского, готовится к атаке на УПЦ

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.