Главные новости за 26 июня 2019 года

Суд признал незаконным переименование двух киевских проспектов. Окружной административный суд Киева признал, что проспекты Московский и Николая Ватутина были переименованы незаконно. Таким образом, был удовлетворен иск Елены Бережной.

В ближайшие часы Украину накроют грозовые дожди. В ближайшие часы на Украину обрушится непогода. На большей части территории страны ожидаются осадки.

Под Киевом эпично перевернулась фура. На трассе Киев-Одесса в 65 километрах от столицы произошло громкое ДТП. Тут перевернулась фура Renault Magnum 480 – она врезалась в BMW X3, после чего перевернулась, перекрыв движение.

Уже одиннадцатый американский штат легализовал травку. Это назвали «примером демократии в лучшем виде». В американском Иллинойсе легализовали марихуану. Это уже одиннадцатый штат, где разрешили курить травку.

Адская жара в Европе до конца недели может убить тысячи людей. В ближайшие дни Европа столкнется с мощной тепловой волной, которой континент еще никогда не видел за свою историю. Температурные рекорды будут наблюдаться во многих странах.

Американка пережила длительную клиническую смерть и говорит, что видела рай. Жительница американской Арзионы Тина Хайнс пережила клиническую смерть, которая длилась 27 минут. После этого она поведала, что видела.