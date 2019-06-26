В «Борисполе» задержали и отправили обратно депутата Госдумы, которому запрещен въезд в Украину

Во вторник, 25 июня, вечером в киевском аэропорту «Борисполь» был задержан депутат Госдумы РФ, которому, как выяснилось во время прохождения паспортного контроля, запрещен въезд в Украину. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Как отметили в ведомстве, чиновник прилетел в Киев из Риги. Однако стражи порядка выяснили, что российскому политику запрещен въезд в Украину правоохранительными органами.

В связи с этим гражданина РФ через государственную границу не пропустили и вернули обратным рейсом.

Добавим, что имя депутата по неизвестным причинам не сообщается.

В то же время, как сообщили источники «ФАКТОВ», указанным депутатом оказался представитель российской партии ЛДПР Эдуард Маркин.

Ранее «Фраза» сообщала, что 20 июня в столичном аэропорту «Борисполь» были задержаны два гражданина Ирландии, которые выкрикивали пропагандирующие «ДНР».