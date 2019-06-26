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В УПЦ назвали ложью заявление экс-митрополита Симеона о подкупах духовенства

В УПЦ назвали ложью заявление экс-митрополита Симеона о подкупах духовенства

В Винницкой епархии Украинской Православной Церкви опровергли заявление экс-митрополита УПЦ Симеона о том, что священникам предлагают деньги за то, чтобы те не переходили в новую Православную Церковь Украины. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, в епархии считают, что митрополит Симеон «распространяет клевету», чтобы оправдать отказ винницких священников переходить в ПЦУ.

В епархии пояснили, что 24 июня в интервью интернет-изданию «Главком» бывший управляющий Винницкой епархии УПЦ митрополит Симеон (Шостацкий) «сделал заявление, которое невозможно расценить иначе, как клевету».

На вопрос журналиста: «В одном из интервью вы рассказывали, что духовенству предлагают деньги, чтобы они не переходили в ПЦУ. Кто, кому, сколько предлагает?», митрополит Симеон ответил: «Предлагает Московский Патриархат. На сегодняшний день есть предложения священникам, чтобы они не переходили. Не хочу называть суммы, но большие деньги, не в гривнах, а в долларах».

«Как видим, подобные заявления звучат из уст митрополита Симеона не впервые. Однако даже при большом желании бывший иерарх УПЦ не смог бы подтвердить свои слова фактами. Ведь его утверждения абсолютно голословны и никаких доказательств получения священниками денег за отказ от перехода в ПЦУ у него нет. Как не имеется их вообще, ведь невозможно доказать то, чего никогда не было и быть не могло», – заявляют в епархии.

В Винницкой епархии УПЦ считают, что своим заявлением митрополит Симеон пытается оправдать отказ винницких священников переходить в новую Церковь.

«Понятно, что митрополиту Симеону время от времени ставят неудобные вопросы: Как случилось, что единственный правящий архиерей УПЦ, перешедший в ПЦУ, не смог перевести в новообразованные структуры епархию, в которой прослужил 11 лет? Почему из 300 священников, подчиненных митрополиту Симеону, за ним последовало лишь 17? Что заставляет духовенство и верных Винницкой епархии в течение последнего полугода, выдерживая огромное давление со стороны активистов ПЦУ и отдельных представителей местной власти, не изменять своей Церкви?», - отмечают в епархии.

«Нужно как-то отвечать, но, к сожалению, единственное, чем для себя смог объяснить провал ПЦУ в Винницкой епархии митрополит Симеон, это подкуп духовенства. Конечно обидно, что человек, долгое время пользовавшийся авторитетом и доверием среди духовенства и верующих УПЦ, не был в состоянии понять, что поступками людей, тем больше верующих, могут управлять вера, честь, совесть, страх Божий, чувство долга, преданность. Но гораздо хуже то, что собственную, ложную точку зрения этот человек предлагает широкой публике как правду, распространяя ложь на всю страну», – отмечают в УПЦ.

Также в УПЦ напомнили митрополиту Симеону, что «хотя по новому Уголовному кодексу клевета не относится к уголовным преступлениям, с христианской точки зрения она является тяжким грехом».

Ранее «Фраза» сообщала, что глава УПЦ КП пообещал не воевать с ПЦУ за имущество.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины, ПЦУ

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